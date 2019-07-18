Redmi украсила K20 Pro золотом и бриллиантами

Разработанный для тех, кто ищет доступный флагманский телефон, K20 Pro, цена которого начинается с $ 500, обладает некоторыми впечатляющими характеристиками, включая 6,39-дюймовый экран AMOLED, датчик отпечатков пальцев в дисплее, Qualcomm Snapdragon 855 SoC три камеры заднего вида 48MP + 13MP + 8MP и батарея емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 27 Вт. Отличное соотношение цены и качества.

Но если по какой-то причине вам так нравится телефон и вы не возражаете платить за него сумасшедшие деньги, знайте, что Redmi India выпустила K20 Pro Signature Edition, который стоит около $ 6 970. Чтобы оправдать такую ​​цену телефон сделан из настоящего золота и логотипом «K» в правом нижнем углу, украшенном бриллиантами. K20 Pro Signature Edition будет выпущен ограниченным тиражом в 20 единиц.