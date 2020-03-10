Redmi выпустит четыре модели Note 9

Один из руководителей компании Xiaomi Ману Кумар продолжает подогревать интерес общественности к грядущему анонс ожидаемого смартфона Redmi Note 9. Вчера был опубликован тизер с тремя цифрами 9. Разумеется, все предположили, что речь идет о трех моделях линейки: Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 Pro Max. Сегодня Кумар опубликовал новый тизер, в котором уже четыре «девятки» – вероятно, четвертой моделью станет самый бюджетный Redmi Note 9. Ранее американский регулятор FCC подтвердил наличие в Redmi Note 9 аккумулятора ёмкостью 4920 мАч и поддержки быстрой зарядки мощностью 27 Вт. Официальная презентация смартфонов запланирована на 12 марта.