Redmi вводит сканер отпечатков пальцев для ЖК-экранов мобильных устройств

Встроенные датчики отпечатков пальцев уже стали стандартом во смартфонах. Для их работы требуется OLED экран.

Компания использует инфракрасный пленочный материал с высоким коэффициентом пропускания. Инфракрасный датчик в нижней части экрана излучает свет. При соприкосновении пальца с датчиком, отпечаток проникает в экран после чего свет попадает на датчик для завершения процесса.

Это нововведение обеспечивает точность сканирования, быстроту и безопасность ваших данных. Технология будет реализована на новых смартфонах Redmi.