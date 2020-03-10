Redmi вводит сканер отпечатков пальцев на ЖК-дисплей

2020-03-10, Автор - Ramil; Продукт - Redmi; [58]
Встроенные датчики отпечатков пальцев уже стали стандартом в смартфонах. Для их работы требуется OLED экран.

Компания Redmi использует инфракрасный пленочный материал с высоким коэффициентом пропускания. Инфракрасный датчик в нижней части экрана излучает свет. При соприкосновении пальца с датчиком, отпечаток проникает в экран после чего свет попадает на датчик и завершает процесс сканирования.

Это нововведение обеспечивает точность сканирования, быстроту и безопасность ваших данных. Технология будет реализована на новых смартфонах Redmi.

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