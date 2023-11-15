Регулятор подтвердил 65-Вт зарядку в ASUS ROG Phone 8 Ultimate

Недавно смартфон ASUS ROG Phone 8 Ultimate был протестирован в базе данных популярного бенчмарка Geekbench, а теперь аппарат был одобрен к выходу китайским регулятором 3C. Сертификационное агентство подтвердило наличие поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 65 Вт и сотовых сетей пятого поколения.

По данным GeekBench, ROG Phone 8 Ultimate оснащается топовой 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 ГБ оперативной памяти и операционной системой Android 14. В состав серии ROG Phone 8 также должна войти одноименная базовая модель и ROG Phone 8 Pro.