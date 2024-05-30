Регулятор подтвердил параметры Motorola Razr 50 Ultra

В базе данных китайского регулятора TENAA появились фотографии и характеристики флагманского складного смартфона Motorola Razr 50, который еще не был представлен официально. Итак, устройство оснастят 4-дюймовым внешним дисплеем с разрешением 1272:1080 пикселей, 6,9-дюймовым гибким OLED-экраном, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 50 Мп (телевик с 2-кратным оптическим приближением), селфи-камерой разрешением 32 Мп, новенькой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 с тактовой частотой до 3 ГГц, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, а также корпусом с размерами 171,4:73,9:7,00 мм. Официальная презентация смартфона ожидается уже в следующем месяце.