Регулятор раскрыл параметры Motorola Razr 50

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились фотографии и некоторые характеристики складного смартфона Motorola Razr 50, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 3,6-дюймовым внешним OLED-экраном с разрешением 1056:1066 точек, 6,9-дюймовым внутренним OLED-дисплеем с разрешением 1080:2640 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 13 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, корпусом с габаритами 171,3:73,9:7,2 мм и массой 188 граммов, а также аккумуляторной батареей ёмкостью 4200 мАч.