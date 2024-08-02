Регулятор раскрыл параметры Realme 13 5G

В базе данных китайского регулятора TENAA появились характеристики смартфона Realme 13 5G, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, аппарат получит 6,72-дюймовый дисплей LTPS с разрешением Full HD+, корпус с размерами 165,6:76,1:7,79 мм и массой 190 граммов, батареей ёмкостью 4880 мАч, неназванной 8-ядерной платформой с тактовой частотой до 2,2 ГГц, 6 ГБ, 8 ГБ, 12 ГБ и 16 ГБ оперативной и 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, а также поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Ориентировочная цена устройства пока не сообщается.