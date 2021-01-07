Регулятор раскрыл параметры Xiaomi Mi 11 Lite

В базе данных американского регулятора FCC обнаружились сведения о смартфоне Xiaomi Mi 11 Lite, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат с модельным номером M2101K9AG получит предустановленную фирменную оболочку MIUI 12, поддержку LTE, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 33 Вт, батарею номинальной ёмкостью 4150 мАч, 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ флэш-памяти. Предыдущие слухи прочили устройству дисплей с частотой обновления изображения 120 Гц, тройную тыльную камеру с датчиками изображения разрешением 64 Мп, 8 Мп и 5 Мп, а также восьмиядерную платформу Snapdragon 732G. Ориентировочная цена смартфона пока не сообщается.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11 Lite
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