Регуляторы одобрили выход Redmi A2

Глобальные версии смартфонов Redmi A2 и Redmi A2+ засветились в базах данных сразу нескольких сертификационных ведомств. Это может указывать на скорый релиз данных бюджетных моделей.

Ранее сообщалось, что Redmi A2 получит восьмиядерную однокристальную систему MediaTek Helio G36 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, 6,52-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1600:720 пикселей, селфи-камеру на 5 Мп, сдвоенную тыльную камеру с модулями разрешением 8 Мп и 2 Мп, черную, синюю и зеленую расцветки, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку 10-Вт зарядки и предустановленную ОС Android Go на основе Android 13. Предполагается, что в Европе за смартфон попросят 100 евро.
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