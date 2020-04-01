Рейтинг робот-пылесосов 2020 года. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner

Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner

Робот-пылесос –это устройство с искусственным интеллектом, которое производит уборку напольного покрытия в автономном режиме. Наша редакция MegaObzor.com решила составить рейтинг актуальных роботов-пылесосов 2020 года.

Пылесос-робот Xiaomi Mi Robot Vacuum незаметный помощник, который сделает дом чище, не требуя к себе большого внимания. Ему достаточно только подключить док-станцию, на которой он будет парковаться и заряжаться, установить один из трех режимов работы, настроить время уборки и регулярно очищать пылесборник.Робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner работает в четырех режимах, способен забираться на высоту до 3 см, хорошо собирает шерсть животных. Аппарат дистанционно сканирует препятствия, вычисляя дистанцию до них. С помощью этой информации он создает карту помещения с идеальной траекторией движения. Прибор оснащен датчиками изменения высоты, ультразвуковым и ИК-сенсорами.

Xiaomi Mi Robot Vacuum способен обслужить помещение площадью до 250 м² на одном заряде аккумулятора. Особенностью модели является возможность управления ею со смартфона либо планшета.

Робот-пылесос iRobot Roomba 676

Робот-пылесос iRobot Roomba 676 снабжён интеллектуальной системой навигации. Он строит карту помещения и выбирает оптимальный маршрут движения в самой сложной планировке.Специальные датчики робота обнаружат грязь даже в тех местах, где она не видна вашим глазам. А инфракрасные сенсоры защитят устройство от падения с лестницы.

Установив мобильное приложение iRobot HOME, вы сможете дистанционно включать пылесос, создавать расписание уборки на каждый день недели и выбирать подходящие режимы. Программа совместима с голосовым помощником Amazon Alexa.

Робот снабжён гипоаллергенными фильтрами AeroVac, которые улавливают мельчайшую пыль, табачный пепел и другие твёрдые частицы. Они помогают поддерживать в доме комфортную здоровую обстановку.

Робот-пылесос Kitfort KT-533

Приятным дополнением также станет система антизапутывания. Если вы всегда хотели насладиться проверенным временем качеством продуктов iRobot, но было жалко денег, то Roomba 676 станет отличным решением этого внутреннего конфликта.

Доверьте чистоту своего дома такому надежному устройству как пылесос-робот Kitfort KT-533. Всего лишь нужно включить этот робот-пылесос и вы забудете об уборке, ведь умная машина способна сама произвести как влажную, так и сухую уборку.В комплект поставки входят все необходимые для работы расходные материалы и аксессуары: съемный модуль для мытья пола, тряпка для пола, резиновая турбощетка. Фильтр тонкой очистки позволит надежно удерживать мельчайшие частицы пыли.

Робот-пылесос Kitfort KT-533 работает на аккумуляторе, одного заряда хватит на 120 минут работы и на 240 м² убранной площади.

Пылесос будет двигаться по выбранной траектории, устраняя пыль, грязь, промывая пол и обходя препятствия. Для очищения углов и труднодоступных мест робот снабжен боковыми щетками.

Для большей эффективности пылесос снабжен датчиком распознавания типа поверхности, чтобы выбрать подходящий из 4 режимов.

Также к пылесосу прилагается небольшой ИК-пульт дистанционного управления. Кнопки пульта изготовлены из упругого резиноподобного материала, обозначения на кнопках достаточно крупные и контрастные. Экранчик в передней части пульта показывает текущее время и время, на которое запланирован автоматический запуск уборки.

Робот-пылесос GUTREND FUSION 150

Поддержание чистоты в квартире или доме зачастую требует усилий и свободное время. Особенно если в помещении проживают домашние животные и дети. Решать эти задачи призваны автоматизированные роботы-пылесосы. Пылесос GUTREND FUSION 150 поддерживает сухую и влажную уборку. Имеет три уровня регулировки мощности всасывания и оснащен умной системой автоподачи воды SMART DRIP 2.0.В комплекте покупатель получает зарядное устройство, док-станцию, пульт ДУ, контейнер для влажной уборки, микрофибру для влажной уборки, виртуальную стенку, четыре боковые щетки, HEPA-фильтр, поролоновый фильтр, щеточку для чистки, салфетку, инструкцию и гарантийный талон.

Имея компактные габариты и яркий, стильный внешний вид, модель также обладает многообразием функциональных возможностей и современных технологий, обеспечивающих максимально эффективную работу.

Робот GUTREND FUSION 150 производит чистку пола двумя боковыми щёточками, а также комбинированной турбощёткой с резиновыми и ворсовыми скребками, которые позволяют легко справляться с чисткой твёрдых и ковровых покрытий.

Робот-пылесос имеет три уровня мощности всасывания при сухой очистке, которые удобно регулируются с пульта ДУ и обеспечивают высокую эффективность при работе пылесоса.

Собранный мусор направляется внутрь пылесборника объёмом 450 миллиметров с тройной системой фильтрации: сетчатый фильтр для более крупного мусора, промежуточный фильтр для тонкой фильтрации и HEPA-фильтр для удержания взвешенных частиц пыли.

Благодаря функции автоматической подачи воды SMART DRIP 2.0 влажная протирка пола теперь стала удобней. Вам просто необходимо будет настроить нужный уровень подачи жидкости и все.

Робот-пылесос Philips FC8796 SmartPro Easy

GUTREND FUSION 150 – незаменимый помощник, поддерживающий чистоту в квартире или доме. Автоматическая уборка, расписание, влажная и сухая уборка, очистка пятен на полу, уборка сильных загрязнений, быстрая уборка, интеллектуальная система подачи воды, три уровня мощности, однозначно рекомендуем присмотреться к данной модели.

Устали постоянно ходить по квартире с пылесосом и шваброй, то робот-пылесос Philips FC8796 SmartPro Easy сильно сэкономит ваше время и силы. Этот робот-пылесос подойдёт даже для мытья полов, а вам останется только периодически делать большую уборку, не занимаясь рутинным поддержанием чистоты.Робот-пылесос Philips FC8796 SmartPro Easy с сенсорным управлением может непрерывно работать на протяжении 115 мин благодаря мощному литиево-ионному аккумулятору. Модель анализирует окружающую обстановку с помощью 23 датчиков и самостоятельно подбирает оптимальный режим сухой или влажной уборки, по окончании которой возвращается на док-станцию.

Длинные боковые щётки выметут пыль и небольшой сор даже из углов, мощный мотор всосёт грязь внутрь. А влажная насадка из микрофибры завершит уборку, протерев полы.

Корпус пылесоса толщиной всего 5,8 см отлично подходит для уборки под мебелью.

Ресурс батареи восполняется за 4 часа, а светодиодный индикатор информирует о степени заряда. Робот-пылесос обнаруживает ступени и препятствия и подает звуковой сигнал в случае застревания.

Съемный пылесборник объемом 0,4 л с аквафильтром надежно удерживает даже мельчайшие частицы мусора и легко очищается.

С помощью пульта дистанционного управления можно управлять пылесосом и выбрать один из четырех режимов уборки.