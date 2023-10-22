Рекламная брошюра подтвердила защиту от воды в Xiaomi 14 Pro

Сетевые источники опубликовали фотографию рекламной брошюры, посвященной еще не представленному официально флагманскому смартфону Xiaomi 14 Pro. Итак, изображение подтверждает наличие 3-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, поддержки Dolby Vision, Dolby Atmos и Hi-Res Wireless Audio, фирменной предустановленной операционной системы HyperOS, основной камеры с дюймовым датчиком изображения Sony IMX989 в главном модуле, который дополняет объектив Leica Summilux с диафрагмой F/1,4. Официальная презентация Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro должная состояться уже 27 октября.