Релиз Google Pixel 5 отложили

Достаточно длительное время мы ждали того, что производитель в лице Google выпустит анонс нового смартфона Pixel 5, но оказалось, что компания была вынуждена свой анонс перенести на более поздний срок. Все дело в том, что смартфон Pixel 5 на текущий момент выпустить в продажу очень тяжело, так как есть целый ряд особенностей и трудностей в связи с коронавирусом. Не все заводы работают в полную мощность, не все пользователи сейчас готовы думать о новом смартфоне и так далее. Так что если вы очень ждали релиза Pixel 5, то стоит подождать еще какое-то время, пока производитель не решится выпустить гаджет в продажу. Тогда можно будет говорить о конкуренции с потенциальными лидерами на рынке смартфонов. А пока что мы можем только ждать и предполагать.