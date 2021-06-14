Релиз Huawei P50 снова перенесли

Недавно компания Huawei провела формальный анонс смартфонов линейки Huawei P50, не раскрыв характеристики и дату выхода новинок. Предполагалось, что полноценная презентация устройств пройдет в июле. Теперь же, по сообщениям китайских инсайдеров, релиз был перенесен на август этого года.

Предполагается, что в состав камеры Huawei P 50 Pro войдет почти дюймовый датчик изображения Sony IMX800, сенсор OmniVision OV64A со сверхширокоугольной оптикой, телефотомодуль с 5-кратным оптическим зумом и камера 3D ToF. Помимо Huawei P50 Pro, в серию войдут Huawei P50 или Huawei P50 Pro+, которые получат фирменные платформы Kirin 9000E, Kirin 9000L и Kirin 9000 соответственно.
Комментарии и отзывы Huawei P50
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