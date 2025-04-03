Релиз Samsung Galaxy S25 Edge перенесли

Вероятно, данное решение связано с желанием пересмотреть текущее состояние мобильного подразделения компании. Стоит напомнить, что Galaxy S25 довольно активно критиковали на просторах интернета за то, что компания не показала никаких аппаратных улучшений. Производитель сконцентрировал свои силы на ИИ-сервисах, что понравилось далеко не всем пользователям. Кроме того, теоретически, Galaxy S25 Edge займёт промежуточное место между S25+ и S25 Ultra в плане цены и возможностей. В Южной Корее версия с 256 ГБ памяти будет стоить 1500000 корейских вон, а в Европе цена ожидается в диапазоне 1200–1300 евро, то есть на 200 евро дешевле, чем Ultra-версия. Это важный момент, так как характеристики у гаджета будут не совсем флагманскими.