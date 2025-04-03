Релиз Samsung Galaxy S25 Edge перенесли

Если верить информации западных инсайдеров, компания Samsung неожиданно решила перенести запуск столь ожидаемого смартфона Galaxy S25 Edge, который, по слухам, должен был состояться 15 апреля. Южнокорейское издание ETNews сообщает, что решение связано с изменениями в руководстве подразделения Device eXperience. Соответственно, теперь релиз ожидается в мае или июне, причём Samsung представит устройство без проведения очного мероприятия — вместо этого будет выпущен пресс-релиз или, возможно, будет продемонстрировано заранее записанное видео презентации устройства. Компания уже уведомила трёх крупнейших операторов связи Южной Кореи о переносе даты и надёжный инсайдер Ice Universe также подтвердил информацию о задержке.

Вероятно, данное решение связано с желанием пересмотреть текущее состояние мобильного подразделения компании. Стоит напомнить, что Galaxy S25 довольно активно критиковали на просторах интернета за то, что компания не показала никаких аппаратных улучшений. Производитель сконцентрировал свои силы на ИИ-сервисах, что понравилось далеко не всем пользователям. Кроме того, теоретически, Galaxy S25 Edge займёт промежуточное место между S25+ и S25 Ultra в плане цены и возможностей. В Южной Корее версия с 256 ГБ памяти будет стоить 1500000 корейских вон, а в Европе цена ожидается в диапазоне 1200–1300 евро, то есть на 200 евро дешевле, чем Ultra-версия. Это важный момент, так как характеристики у гаджета будут не совсем флагманскими.
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