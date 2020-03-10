Релиз изогнутого монитора с разрешением WQHD Philips 346P1CRH

Монитор Philips 346P1CRH предлагает пользователю изогнутый экран с разрешением 3440x1440 пикселей.

Диагональ составляет 34 дюйма с технологией DisplayHDR 400, которая обеспечивает дополнительную яркость. UltraWide дизайн с широкими углами обзора 178 градусов и соотношением сторон 12: 9 идеально подойдут для профессионалов которые работают в профессиональных приложениях.

Дополнительные технологии и инновации:

MultiView

DisplayHDR 400

Adaptive Sync

Сертификация TUV

Датчики LightSensor и PowerSensor

Монитор обеспечивает мощный, богатый функционал. Philips 346P1CRH оснащен встроенной док-станцией USB-C с подачей питания и KVM-переключателем, а также всплывающая веб-камера Windows hello.

Благодаря технологии MultiView, есть возможность подключить и использовать несколько устройств. Тем кто любит поиграть, технология Adaptive Sync обеспечивает плавный игровой процесс. Philips 346P1CRH имеет регулируемую подставку с настройкой высоты, поворота и наклона. Датчики LightSensor и PowerSensor позволяют сэкономить до 70% затрат на электроэнергию. Philips 346P1CRH не содержит опасных для человека веществ, таких как ртуть и свинец.

Модель 346P1CRH оборудована разъемами DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, HDCP 2.2 и RJ45.

Производитель объявил, что монитор Philips 346P1CRH появится в продаже весной этого года, ориентировочная цена 49 тысяч рублей.