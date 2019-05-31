Релиз мобильной Auto Chess состоится 30 мая

Drodo Studio выпустит полную версию Auto Chess 30 мая.

Игра выйдет под названием Duoduo Auto Chess. По словам представителей Drodo, студия решила создать собственный узнаваемый бренд. Они рассказали, что после переговоров с Valve компании решили делать отдельные версии игры, но в то же время поддерживать друг друга. Ранее об этом же заявляли создатели Dota 2.

Бета-тестирование мобильной версии Auto Chess от авторов оригинального режима для Dota 2 началось в марте. Игра бесплатная и доступна для скачивания на Android и iOS.