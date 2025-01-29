Релиз серии Huawei Pura 80 перенесли на два месяца

Китайские источники сообщают, что компания Huawei решила перенести выход флагманских смартфонов Pura 80 с апреля на июнь этого года. Причины переноса не раскрываются, но есть предположение, что задержка связана с тестированием фирменной платформы Kirin 9020, производительность которой сравнима с MediaTek Dimensity 9200. Ранее был отложен релиз складного смартфона Huawei Pocket 3 – с февраля на март.

Напомним, что предыдущее поколение флагманов Huawei Pura 70 было представлено в апреле 2024 года. Базовая модель оснащается 6,6-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2760:1256 точек, адаптивной частотой обновления LTPO от 1 до 120 Гц, ШИМ-регулировкой 1440 Гц, фирменным процессором Kirin 9000S1, селфи-камерой на 13 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 13 Мп (ультраширик) и 12 Мп (перископный модуль с OIS), аккумулятором ёмкостью 4900 мАч, а также поддержкой проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок мощностью 66 Вт, 50 Вт и 6,5 Вт соответственно.
iPhone 17 получит дисплей на 90 или 120 Гц…
Судя по информации от инсайдеров, компания Apple планирует сократить разрыв между линейками iPhone 17 и i…
Redmi A4 5G оценили в 100 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Redmi A4 5G, которая появится в продаж…
Представлен компактный смартфон ALT Mive ZEM 3…
Корейская компания All Life Technology пополнила ассортимент смартфонов моделью Mive ZEM 3, которая предн…
В сеть слили цены на смартфоны серии Samsung Galaxy S25…
Samsung официально представит смартфоны Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra уже 22 января — а сегодня появились …
Samsung заняла лидирующую позицию на рынке складных смартфон…
Сегодня аналитики мобильного рынка сообщили довольно интересную новость — они отметили, что впервые за до…
Samsung упустила контракт на Snapdragon 8 Elite Gen 2…
Проблемы, с которыми компания Samsung столкнулась в разработке технологического процесса 3-нм, вынудили Q…
OnePlus Ace 5 показали на фото …
Компания OnePlus опубликовала фотографии смартфона OnePlus Ace 5, который будет официально представлен до…
Realme Neo7 получит производительный процессор …
Компания Realme официально объявила, что грядущий смартфон Realme Neo7 будет основан на производительном …
Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12Доступный смартфон с большим объемом памяти. Обзор realme 12
Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
Игровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 ProИгровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor