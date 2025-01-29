Релиз серии Huawei Pura 80 перенесли на два месяца

Китайские источники сообщают, что компания Huawei решила перенести выход флагманских смартфонов Pura 80 с апреля на июнь этого года. Причины переноса не раскрываются, но есть предположение, что задержка связана с тестированием фирменной платформы Kirin 9020, производительность которой сравнима с MediaTek Dimensity 9200. Ранее был отложен релиз складного смартфона Huawei Pocket 3 – с февраля на март.

Напомним, что предыдущее поколение флагманов Huawei Pura 70 было представлено в апреле 2024 года. Базовая модель оснащается 6,6-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2760:1256 точек, адаптивной частотой обновления LTPO от 1 до 120 Гц, ШИМ-регулировкой 1440 Гц, фирменным процессором Kirin 9000S1, селфи-камерой на 13 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 13 Мп (ультраширик) и 12 Мп (перископный модуль с OIS), аккумулятором ёмкостью 4900 мАч, а также поддержкой проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок мощностью 66 Вт, 50 Вт и 6,5 Вт соответственно.