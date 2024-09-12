Ремонт Huawei Mate XT Ultimate стоит дороже нового iPhone 16 Pro

Huawei Mate XT Ultimate — первый в мире складной смартфон, который складывается в двух местах и имеет три сегмента дисплея. Это действительно уникальный продукт и демонстрация инновационных возможностей компании Huawei всему миру, но как первый в своём роде этот смартфон также стоит очень дорого — примерно 2800 долларов за базовую версию. Однако высокая цена устройства — далеко не единственная его особенность. Оказалось, что ремонт этого смартфона тоже будет весьма затратным, что на самом деле и так было вполне ожидаемо. Согласно официальному прейскуранту, опубликованному самой Huawei, замена экрана обойдётся в 7 999 юаней, что эквивалентно примерно 1123 долларам. Если это, что цена iPhone 16 Pro в базовой комплектации, например.

Замена основной печатной платы стоит 1278 долларов, а новая батарея обойдётся всего в 70 долларов, так что в данном случае ситуация не настолько страшная. Тыльные крышки устройства также имеют разную цену — крышка с объективом камеры стоит 193 доллара, а две остальные панели — по 56 долларов. Так что если вы приобретёте Mate XT Ultimate, постарайтесь беречь его экран и основную плату, иначе ремонт может обойтись дороже, чем покупка большинства других смартфонов флагманского уровня на рынке. С другой стороны, не сказать, что это какая-то удивительная новость, потому что на самом деле гаджет с такой сложной конструкцией в целом обычно сложно ремонтировать. Хорошо, что производитель этим вообще занимается в итоге.