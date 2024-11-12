Ремонт дисплея Google Pixel Pro 9 Fold дороже iPhone 16 Pro Max

Сегодня компания iFixit, которая разбирает любую электронику в мире на запчасти, начала продажу запасных деталей для ремонта складного флагманского смартфона Google Pixel Pro 9 Fold. Но замена внутреннего экрана, как оказалось, у данного смартфона обойдётся почти как покупка нового смартфона. Дело в том, что внутренний дисплей, включающий рамку, шарнир, боковые кнопки и сам OLED-экран, стоит 1199 долларов. А комплект, включающий инструменты iFixit для демонтажа и установки всего этого, стоит 1207 долларов. При стартовой цене в 1799 долларов смартфон Pixel Pro 9 Fold является одним из самых дорогих мобильных гаджетов на рынке. И если стоимость замены внутреннего экрана для прошлогоднего Pixel Fold составляла 899 долларов, что тоже довольно дорого, то в этом году цена заметно возросла.

Например, 1199 долларов — это цена нового iPhone 16 Pro Max. Либо же за эти деньги можно купить новый 13-дюймовый MacBook Air с M3. Так что, без всякого сомнения, это внушительная сумма для самостоятельного ремонта, но iFixit предлагает подробное руководство для желающих попробовать свои силы в этом вопросе. Хотя, конечно, с огромной долей вероятности с учётом такой цены ремонтировать гаджет у себя дома никто не станет. В таких случая лучше всё же отнести устройство в сертифицированный сервисный центр, где специалисты с многолетним опытом смогут поставить новую матрицу и не повредить при этом ничего в процессе. Хотя, конечно, в этом случае ремонт выйдет ещё дороже.