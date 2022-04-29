Ремонт экрана Huawei Mate Xs 2 стоит 770 долларов

Компания Huawei объявила цены на ремонт гибкого смартфона Mate Xs 2, главной особенностью которого стал опоясывающий экран. Замена этого самого экрана будет стоить 770 долларов, в то время как цена Mate Xs 2 в базовой версии составляет 1510 долларов. Замена системной платы с процессором и чипами памяти обойдется в 760 долларов, батареи – 55 долларов, а главного модуля тыльной камеры – 105 долларов. Отметим, что покупатели Mate Xs 2 Huawei могут оплатить специальную страховку, по которой замена дисплея в течение года будет стоить 258 долларов.