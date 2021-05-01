Ремонт нового iPad Pro будет стоить $700

Новый 12,9-дюймовый iPad Pro еще не появился в продаже, но уже стала известна стоимость его ремонта. Без подписки AppleCare+ вам починят планшет за 700 долларов. Это на 50 долларов больше, чем ремонт предшественника. Вероятно, возросшая цена обусловлена сложным устройством нового мини-светодиодного экрана. Что до подписчиков AppleCare+, то они смогут отремонтировать свой планшет один раз в двенадцать месяцев за 50 долларов. Цена самой подписки за два года составит 150 долларов. Что до 11-дюймовой версии планшета, то её ремонт по-прежнему составляет 500 и 50 долларов соответственно.