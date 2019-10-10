Ремонтники назвали самые частые поломки в iPhone

2019-10-10, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - iPhone XS; [67]
Едва ли не каждую секунду в мире ломается хотя бы один iPhone. Мы пообщались с ремонтниками, чтобы выделить самые часто встречающиеся поломки в смартфонах от компании Apple. Как и всегда, мы советуем выбирать проверенный сервис, вроде reanimator.kh.ua, в котором за ремонт ваших девайсов возьмутся опытные специалисты.

Итак, в большинстве случаев ремонт требуется «летающему» iPhone. Если вы уронили свой смартфон, то велика вероятность, что разбилась стеклянная задняя панель (у последних поколений iPhone) или дисплей. Чтобы этого не случилось, рекомендуем приобрести защитное стекло для экрана и защитный чехол для задней. Согласитесь, потратить тысячу-другую на аксессуар гораздо дешевле, чем выложить в десять раз больше за полноценный ремонт iphone.

Как известно, iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR получили защиту от воды и пыли по стандарту IP68, которая подразумевает погружение на глубину до 1 метра. Однако мы не советуем вам экспериментировать, поскольку ремонтники рассказали нам о случаях, когда вышеуказанные смартфоны выходили из строя после того, как их всего на несколько секунд окунули в воду. Возможно, проблему решит новое поколение iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, которое хоть и оснащается защитой от воды и пыли по стандарту IP68, но с возможностью более продолжительного погружения.

Очень часто причиной поломки становится аккумулятор. Это может случиться из-за использования дешевого китайского зарядного устройства или провода, не имеющего сертификацию MFi. Некачественные зарядки даже могут спровоцировать возгорание. Также мы советуем следить за температурными условиями эксплуатации – категорически не советуем надолго забывать смартфон на солнце или на морозе.

О неисправной батарее может сигнализировать странно ведущий себя индикатор заряда, слишком быстрая разрядка АКБ, внезапное отключение на жаре или морозе, приподнятая задняя панель и вздутый дисплей. В двух последних случаях нужно со всех ног бежать в сервис.

Памятуя о возможных проблемах с аккумулятором, ремонтники также не рекомендуют пользоваться дешевыми автомобильными портативными зарядными устройства, в которых часто скачет напряжение. Из других частых поломок iPhone старых и новых поколений отметим кнопки громкости, кнопку Home, разъем для зарядки, динамик и микрофон. В ближайшее время мы изучим эту тему детальнее. Будет интересно обсудить её с вами в комментариях.

Комментарии и отзывы iPhone XS
Nubia Red Magic 3s выходит на мировой ры...
Nubia Red Magic 3s выходит на мировой рыКомпания Nubia подтвердила, что Red Magic 3s с чипсетом Snapdragon 855+ и впечатляющими характеристиками,...
Chrome делает интернет более доступным д...
Chrome делает интернет более доступным дTalkBalk в Google Chrome - это функция доступности, которая помогает слабовидящим перемещаться по Интерне...
OnePlus представила следующий флагман - ...
OnePlus представила следующий флагман - OnePlus объявил об истинном преемнике OnePlus 7, который он называет 7T Pro. Телефон оснащен новейшим чип...
Steam начнет тестирование новой функции ...
Steam начнет тестирование новой функции Steam представил новую функцию «Remote Play Together», которая позволяет людям играть в локальные многопо...
Dyson закрывает свой проект электромобил...
Dyson закрывает свой проект электромобилDyson решила свернуть свой проект электромобиля после неудачной попытки найти покупателя. Джеймс Дайсон р...
CHUWI UBook Pro готов к продаже...
CHUWI UBook Pro готов к продажеОфициально представлен планшетный компьютер CHUWI UBook Pro, который работает на 8 гигабайта оперативной ...
Nikon Z50 отлично снимает...
Nikon Z50 отлично снимаетКомпания Nikon официально представила новую компактную камеру Z50, которая позволит вам не таскать с собо...
Samsung QLED 8K стоит 250 тысяч...
Samsung QLED 8K стоит 250 тысячНа территории России начали продавать телевизоры Samsung QLED 8K, которые очень длительное время считалис...


Обзор TP-LINK Deco P7 (2-pack). Mesh Wi-Fi система с AV600 PowerlineОбзор TP-LINK Deco P7 (2-pack). Mesh Wi-Fi система с AV600 Powerline
Обзор МФУ HP Smart Tank 615. Продвинутые технологии в печатиОбзор МФУ HP Smart Tank 615. Продвинутые технологии в печати
Обзор Thermaltake H200 TG RGB CA-1M3-00M6WN-00 White. Корпус с подсветкой и стеклянной стенкойОбзор Thermaltake H200 TG RGB CA-1M3-00M6WN-00 White. Корпус с подсветкой и стеклянной стенкой
Обзор AOC AGON AG273QCX. Изогнутый игровой QHD-монитор с HDRОбзор AOC AGON AG273QCX. Изогнутый игровой QHD-монитор с HDR
Обзор Intego VX-850FHD. Недорогой видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор Intego VX-850FHD. Недорогой видеорегистратор с магнитным креплением
Обзор The Hong Kong Massacre. Макс Пейн ...
Обзор The Hong Kong Massacre. Макс Пейн Пришло время попробовать весьма кровавый и адреналиновый шутер, который уделывает даже крупных игроков на...
Предварительный обзор OPPO Reno Ace. Мощ...
Предварительный обзор OPPO Reno Ace. МощМы привыкли, что качественные флагманы от известных производителей стоят очень дорого и далеко не для все...
Предварительный обзор Corsair Vengeance ...
Предварительный обзор Corsair Vengeance Обычно пользователи весьма негативно высказываются о готовых компьютерах, так как это не самый оптимальны...
Обзор Castle Woodwarf 2. Пиксельные драк...
Обзор Castle Woodwarf 2. Пиксельные дракПришло время окунуться в удивительный мир войны против монстров и включить мозги на сто процентов, ведь и...
Обзор Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB. На...
Обзор Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB. НаСамой продаваемой линейкой у смартфонов Xiaomi всегда была Redmi Note, ведь за относительно небольшую цен...
Обзор Outbuddies. Необычный проект...
Обзор Outbuddies. Необычный проектСегодня мы поговорим об очень нестандартной игре, которая выглядит не так, как все, ощущается совсем инач...
Предварительный обзор Amazon Fire HD 10....
Предварительный обзор Amazon Fire HD 10.Сегодня мы поговорим о довольно необычном планшетном компьютере, который создан специально для фанатов до...
5 самых важных новинок с выставки М.Виде...
5 самых важных новинок с выставки М.ВидеС 4 по 5 октября в Москве первый раз прошла выставка М.Видео Electronics Show 2019. На нее могу прийти бе...
ИгроМир 2019: главные стенды игровых бре...
ИгроМир 2019: главные стенды игровых бреС 3 по 6 октября в Москве прошла самая полномасштабная в России выставка ИгроМир 2019, посвященная играм ...
Обзор UnderMine. Путешествия в шахте...
Обзор UnderMine. Путешествия в шахтеДовольно редко разработчики из небольших студий могут порадовать нас чем-то действительно крутым. Тем не ...
Предварительный обзор Sony Xperia 8. Сли...
Предварительный обзор Sony Xperia 8. СлиОфициально представлен новый смартфон компании Sony, который выглядит достаточно привлекательно, обладает...
ИгроМир 2019 вновь порадовал тысячи гейм...
ИгроМир 2019 вновь порадовал тысячи геймДолгожданный «ИгроМир 2019» ждало огромное количество геймеров и не только. Ведь в текущем выставку посет...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor