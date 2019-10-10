Ремонтники назвали самые частые поломки в iPhone

Едва ли не каждую секунду в мире ломается хотя бы один iPhone. Мы пообщались с ремонтниками, чтобы выделить самые часто встречающиеся поломки в смартфонах от компании Apple. Как и всегда, мы советуем выбирать проверенный сервис, вроде reanimator.kh.ua , в котором за ремонт ваших девайсов возьмутся опытные специалисты.

Итак, в большинстве случаев ремонт требуется «летающему» iPhone. Если вы уронили свой смартфон, то велика вероятность, что разбилась стеклянная задняя панель (у последних поколений iPhone) или дисплей. Чтобы этого не случилось, рекомендуем приобрести защитное стекло для экрана и защитный чехол для задней. Согласитесь, потратить тысячу-другую на аксессуар гораздо дешевле, чем выложить в десять раз больше за полноценный ремонт iphone

Как известно, iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR получили защиту от воды и пыли по стандарту IP68, которая подразумевает погружение на глубину до 1 метра. Однако мы не советуем вам экспериментировать, поскольку ремонтники рассказали нам о случаях, когда вышеуказанные смартфоны выходили из строя после того, как их всего на несколько секунд окунули в воду. Возможно, проблему решит новое поколение iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, которое хоть и оснащается защитой от воды и пыли по стандарту IP68, но с возможностью более продолжительного погружения.

Очень часто причиной поломки становится аккумулятор. Это может случиться из-за использования дешевого китайского зарядного устройства или провода, не имеющего сертификацию MFi. Некачественные зарядки даже могут спровоцировать возгорание. Также мы советуем следить за температурными условиями эксплуатации – категорически не советуем надолго забывать смартфон на солнце или на морозе.

О неисправной батарее может сигнализировать странно ведущий себя индикатор заряда, слишком быстрая разрядка АКБ, внезапное отключение на жаре или морозе, приподнятая задняя панель и вздутый дисплей. В двух последних случаях нужно со всех ног бежать в сервис.

Памятуя о возможных проблемах с аккумулятором, ремонтники также не рекомендуют пользоваться дешевыми автомобильными портативными зарядными устройства, в которых часто скачет напряжение. Из других частых поломок iPhone старых и новых поколений отметим кнопки громкости, кнопку Home, разъем для зарядки, динамик и микрофон. В ближайшее время мы изучим эту тему детальнее. Будет интересно обсудить её с вами в комментариях.