Ремонтники не в восторге от OnePlus Nord 4

Специалисты из iFixit опубликовали видео с разборкой новенького смартфона OnePlus Nord 4, одной из особенностей которого стал цельнометаллический корпус. Судя по всему, такое нововведение отрицательно сказалось на ремонтопригодности новинки – её оценили на 3 балла из 10. Чтобы заменить аккумулятор или дисплей, придется полностью разобрать смартфон. Сделать это сложно из-за обилия клея и особенностей конструкции.

Напомним, что оцененный от 550 евро OnePlus Nord 4 оснащается изогнутым 6,74-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2772:1240 точек, переменной кадровой частотой 120 Гц, яркостью до 2150 нит и частотой ШИМ-регулировки 2160 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-600 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 16 Мп, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, системой охлаждения с испарительной камерой, ОЗУ стандарта LPDDR5X и флеш-памятью UFS 4.0, батареей ёмкостью 5500 мАч и поддержкой 100-Вт проводной быстрой зарядки.
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