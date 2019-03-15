Рендер будущего смартфона Google Pixel 4 XL

В интернет слили рендер будущего смартфона Pixel 4 XL, хотя еще слишком рано подтверждать подлинность рисунка.

Передняя часть телефона очень похожа на Samsung Galaxy S10+. На передней панели телефона установлена ​​двухкамерная камера, которая вероятнее всего, будет иметь широкоформатные камеры, как на Pixel 3 и 3XL. Что касается лицевых панелей, то вокруг телефона их практически нет. Есть также две прорези для динамиков - одна над дисплеем а другая под дисплеем. Ожидается что Google Pixel 4 будет анонсирован на следующем мероприятии по запуску Made By Google, которое обычно происходит в октябре.