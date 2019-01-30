Рендер складного смартфона от Intel

2019-01-30, Автор - Ganibal; Продукт - Intel; [101]
Intel довольно давно подробно описал свои труды по складному телефону. Благодаря этому Let's Go Digital, выпустил рендеры на основе патента, демонстрирующие, как может выглядеть устройство. В соответствии с рендерами, устройство может быть сложено в смартфон с динамиком и другими датчиками, и стилусом встроенными под дисплей.

После складывания девайс становится довольно толстым, благодаря тому, что он имеет тройную складку. В развернутом состоянии, он превращается в планшет с массивным дисплеем. Стилус, очевидно можно использовать для рисования и записи заметок.

Устройство может также иметь специальную прошивку, которая позволяет складывать одну его часть и использовать ее в качестве подставки. Патент соответствует целевому описанию устройства, которое может поместиться в кармане, совершать звонки, делать превосходные фотографии и видео, работать в качестве художественного и производительного устройства и быть пригодным в качестве легкого мини-ПК, объединяя все функции в одном устройстве. Даже если Intel действительно запустит этот патент и отправит его в производство, то это произойдет еще не скоро.

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