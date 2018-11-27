Рендер смартфона Meizu 16S

Первые новости о предстоящем флагмане Meizu 16S, появились несколько недель назад, стало ясно что дисплей будет без черного выреза на экране, также будет установлен чипсет от Qualcomm Snapdragon 8150. И последняя утечка идет в деталь, в основном в отношении дизайна.

В рендере отображается встроенный сканер отпечатков пальцев и полноэкранный дизайн с отверстием для камеры в верхнем левом углу экрана. Ожидается, что считыватель отпечатков пальцев будет иметь такую ​​характеристику, что у Meizu 16 и 16 Plus. Сзади расположился модуль с тремя камерами и знакомая кольцевая вспышка, которую Meizu любит устанавливать на свои смартфоны.