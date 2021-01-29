Рендеры Redmi K40 оказались фейками

Один из руководителей Xiaomi Лу Вейбинг заявил о том, что появившиеся недавно в сети изображения еще не представленного смартфона Redmi K40 не соответствуют действительности. По его словам, настоящий Redmi K40 более красив. Ранее Xiaomi опубликовала изображения упаковок грядущей новинок, предложив пользователям выбрать из двух вариантов. Проголосовавшие выбрали толстый вариант, в котором, как предполагается, имеется комплектный адаптер питания.

По предварительным данным, аппарат получит врезанную в экран фронтальную камеру диаметром 2,8 мм, самый дорогой плоский OLED-дисплей на рынке, частота обновления которого составит 120 Гц, оперативную памятьюLPDDR5 и флэш-память UFS 3.1, платформы Dimensity 1200, Snapdragon 888 или Snapdragon 870.