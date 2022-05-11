Рендеры Samsung Galaxy Z Fold4 демонстрируют официальный дизайн

До того, как Samsung представит четвертую версию своего флагманского складного телефона Galaxy Z Fold4, мы уже получили серию высококачественных изображений еще не выпущенного телефона. Изображения предоставлены OnLeaks, которые демонстрирую нам первый подробный взгляд на грядущий Z Fold4.

Galaxy Z Fold4 получил новый дизайн задней панели, который напоминает Galaxy S22 Ultra с точки зрения расположения камер. На задней панели нет модуля перископа, что неудивительно, хотя слухи предполагают, что основная камера, наконец, будет модернизирована до датчика 108MP, а телеобъектив теперь будет выполнять 3- кратный оптический зум .

Дисплей на крышке будет иметь размер 6,2 дюйма, как и у прошлогодней модели, но габариты телефона будут чуть более квадратными и составят 155x130x7,1 мм в развернутом состоянии. Внутренний дисплей будет иметь диагональ 7,6 дюйма, хотя он будет короче своего предшественника, что по слухам , должно привести к соотношению сторон 23:9. Похоже, что в телефоне есть селфи-камера под дисплеем на складном экране, которая, как ожидается, будет улучшена по сравнению с прошлогодним 4-мегапиксельным модулем.

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