Рендеры iQOO Neo5 HQ показали до официального релиза

16 марта компания iQOO официально представит свой новый флагманский смартфон iQOO Neo5. А сегодня, ещё до официальной презентации, компания iQOO поделилась рендерами iQOO Neo5 в высоком разрешении, чтобы продемонстрировать дизайн нового устройства. Если верить инсайдерам, устройство получит большой 6,62-дюймовый экран S-AMOLED E3, который обеспечивает разрешение Full HD+ и частоту обновления 120 Гц. В экране также установлен сканер отпечатков пальцев, который позволяет быстро сканировать нажатия. А вот в плане внешнего вида ничего удивительного производитель на самом деле не показал — здесь установлена система камер на тыльной панели, имеется стильный градиент, но кого этим сегодня удивишь. Да и система камер в данном стиле уже использовалась конкурентами.