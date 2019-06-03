Революционные вентиляторы Concept UNI от Lian Li

В настоящее время вентиляторы RGB можно найти в большинстве систем, но вентилятор Lian Li Concept UNI обладает уникальной и освежающей функцией, которая упрощает установку и прокладку кабелей.

Разработанные с использованием системы быстрого подключения, несколько вентиляторов Concept UNI могут блокироваться и соединяться последовательно, чтобы упростить установку и подключение к источнику питания, всего 4 винта, 2 на первом вентиляторе и два на последнем, и один кабель.

Каждый вентилятор Concept UNI поставляется с кабелем с возможностью горячей замены и разъемом типа «папа» / «мама», позволяющим монтировать вентиляторы по отдельности или объединять несколько вентиляторов в единый блок.

В настоящее время Lian Li Concept UNI представлены на Computex 2019. Производитель к сожалению не уточняет информации о ценовой категории и доступности.