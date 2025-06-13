Результаты тестов Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 слили в сеть

Вчера появилась информация о том, что можно ожидать от производительности чипа Apple A19 Pro, который будет установлен в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, — информацией поделился известный инсайдер Digital Chat Station. А сегодня он опубликовал данные о Snapdragon 8 Elite 2 — следующем флагманском мобильном процессоре от компании Qualcomm. Речь снова идёт о тестах Geekbench 6, и, по слухам, новый процессор набирает свыше 4000 баллов в одноядерном тесте и более 11000 в многоядерном. Для сравнения — обычный Snapdragon 8 Elite (первого поколения) набирает примерно 3100 и 9800 баллов соответственно (в зависимости от устройства). Ожидается, что Apple A19 Pro также покажет около 4000 баллов в одноядерном тесте, но уступит Snapdragon 8 Elite 2 по многоядерной производительности, показав около 10000 баллов.

В сравнении с предшественником, Snapdragon 8 Elite 2 улучшает одноядерную производительность на 20–30%, а многоядерную — на 10–15%. Пусть это и не революционный скачок, но вполне заметный прогресс, особенно на фоне конкурентов, которые обычно показывают гораздо менее привлекательный прирост производительности от поколения к поколению. Судя по информации из сети, анонс Snapdragon 8 Elite 2 ожидается в конце сентября, как и запуск A19 Pro вместе с новыми iPhone. Любопытно, что в тот же период MediaTek тоже планирует представить свой новый флагманский чип, который, теоретически, тоже должен быть крайне производительным решением флагманского уровня.
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