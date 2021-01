Рингтон для Samsung Galaxy S21 слили в сеть

Компания Samsung с момента создания Galaxy S выпускает эксклюзивную тему рингтона Over The Horizon для каждой серии устройств Galaxy S. В прошлом году мы видели, или, точнее, слышали, как Samsung выпустила версию, вдохновленную природой, перед запуском Galaxy S20. Сегодня в сеть просочилась якобы следующая версия рингтона, которая будет использоваться во флагмане следующего поколения. На одном из китайских сайтов появилась запись обновлённого рингтона длиной три минуты тридцать четыре секунды, который называется так же — «Over The Horizon». В нем можно услышать звуки фортепиано, хотя общая мелодия, естественно, не изменилась совершенно. Исходя из этого можно заявить, что новый флагман уже готов к запуску и вскоре его официально анонсируют.