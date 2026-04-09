Рынок ПК бурно развивается, но скоро будет обвал

Согласно последнему исследованию Omdia, в 1 квартале 2026 года поставки десктопных ПК, ноутбуков и рабочих станций выросли на 3,2% по сравнению с прошлым годом и достигли 64,8 миллиона устройств. Ноутбуки, включая мобильные рабочие станции, показали более умеренный рост — на 2,6%, до 50,8 миллиона штук. Десктопные компьютеры, включая стационарные рабочие станции, выглядели немного лучше, поднявшись на 5,4% и достигнув 14,0 миллиона устройств. Рост оказался во многом искусственно ускоренным — производители и дистрибьюторы начали заранее наращивать поставки в ожидании повышения цен на компоненты.

Дополнительную поддержку рынку оказал продолжающийся цикл обновления устройств на фоне отказа от Windows 10, который всё ещё стимулирует корпоративные бюджеты, а также более активный, чем обычно, сезон весенних релизов как среди производителей Windows-устройств, так и у Apple. Аналитик Omdia отмечает, что текущий рост, скорее всего, станет пиком за весь год. Давление на цепочки поставок усиливается, а стоимость памяти и накопителей, как ожидается, продолжит расти уже со 2 квартала быстрее, чем прогнозировалось ранее. Это будет сжимать маржинальность производителей ПК и вынудит их перекладывать расходы на партнёров и конечных покупателей. Дополнительную нагрузку создаёт бурное развитие ИИ-дата-центров, которые активно потребляют ресурсы, вытесняя потребительский рынок из цепочек поставок памяти и хранилищ, что бъёт по ценам.