Рынок смартфонов Китая ослаб из-за санкций в сторону Huawei

Сегодня рейтинг рынка смартфонов в Китае за 2020 год был опубликован известной исследовательской фирмой Canalys. В отчете говорится, что Huawei вместе с Honor возглавляют рынок, за ним следуют другие крупные OEM-производители, такие как Oppo, Vivo, Xiaomi и Apple. Согласно отчету ITHome, рынок смартфонов в материковом Китае достиг продаж в 84 миллионов единиц в четвертом квартале 2020 года. Это ознаменовало спад — в прошлом году было продано на 4% больше устройств. Если говорить о ежегодных поставках, то общие поставки телефонов упали на 11% в годовом исчислении, достигнув 330 миллионов единиц. Одна из причин ухудшения ситуации на рынке была также связана с более низкими показателями Huawei из-за санкций США, которые серьезно повлияли на деятельность компании по производству смартфонов.

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