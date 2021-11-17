Рынок смартфонов вырастет в 2022 году, 47,5% устройств будут иметь 5G

В 2022 году продажи Samsung достигнут 276 миллионов устройств, что на 1,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компании уже удалось диверсифицировать производство телефонов среднего и начального уровня, чтобы сделать их более конкурентоспособными по стоимости. Однако, поскольку компания уже занимает значительную долю рынка, ее рост будет очень незначительным по сравнению с показателями 2021 года. Прогноз Trendforce для Apple основан на информации о том, что в первом квартале года мы получим новый iPhone SE с дисплеем 4,7 дюйма и чипсетом A15 Bionic. Для Купертино это будет попытка получить кусок пирога среднего уровня, но дойная корова, которой является iPhone 14, будут основным лидером продаж.
Другое предположение о 2022 году заключается в том, что китайский рынок вряд ли значительно вырастет, поэтому такие компании, как Xiaomi, Oppo и vivo, попытаются выйти на глобальную арену. Прогнозируется, что Xiaomi увеличит рост на 15,8%, достигнув 220 миллионов единиц. По данным Trendforce, Oppo и его дочерние компании OnePlus и Realme чуть не дотягивают до этого числа - 208 миллионов единиц.