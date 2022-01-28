Рынок смартфонов восстановился до уровня, существовавшего до пандемии COVID-19

Согласно последнему отчету, в 2021 году на мировом рынке смартфонов было продано в общей сложности 1,35 миллиарда смартфонов, что представляет собой рост на 7% по сравнению с 2020 годом и близко к допандемическому уровню в 1,37 миллиарда, наблюдаемому в 2019 году. Список поставщиков не изменился: Samsung снова лидирует с 274,5 миллионами отгрузок и 20% долей рынка.

Apple заняла второе место с столь же впечатляющими 230 миллионами отгрузок и долей рынка 17%, в то время как Xiaomi замыкает тройку лидеров с 191 миллионом отгрузок и 14% долей рынка, а также может похвастаться самым высоким годовым ростом среди всех брендов на 28%.

Идя дальше по списку, мы видим Oppo включая OnePlus с 145 миллионами отгрузок и 11% рынка, а vivo замыкает пятерку лидеров с 129,9 млн отгрузок и 10% доли рынка. Несмотря на постоянный дефицит предложения, потребительский спрос на новые смартфоны продолжал расти в 2021 году.
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