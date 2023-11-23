Рынок смартфонов впервые с 2018 года покажет рост

За последние два года индустрия смартфонов переживала не лучшие свои времена, так как рынок постепенно падал и продажи уменьшались даже у самых крупных производителей. Однако согласно мнению западных аналитиков мобильного рынка, продажи смартфонов постепенно улучшаются и к концу 2024 года рынок имеет все шансы полностью восстановиться. На данный момент ожидается, что глобальный рынок смартфонов может превысить отгрузку (все устройства, отгруженные ритейлерам непосредственно компаниями-производителями, это не реальный показатель продаж) 1,12 миллиарда устройств в этом году. Это на 5% меньше по сравнению с прошлым годом, когда было отгружено 1,19 миллиарда единиц.

Однако в 2024 году аналитики ожидают, что количество отгруженных устройств достигнет отметки в 1,17 миллиарда. Существует несколько причин, по которым рынок смартфонов страдал в последние годы. Нужно понимать, что мировая экономика пережила серьёзное падение, так что многие пользователи просто начали меньше тратить на электронику и развлечения в целом. Кроме того, мировая инфляция привела к тому, что смартфоны, которые должны быть доступными, сейчас продаются по цене в 500 долларов, а ведь лет десять назад столько же стоили флагманы. В следующем году ситуация должна измениться, но при этом необходимо понимать, что положительных сдвигов в плане стоимости не предвидится. Просто сегмент оттаял после коронавируса и экономического кризиса того времени. Не более того.
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