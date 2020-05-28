Робот пылесос ECOVACS Deebot OZMO T8 AIVI позволяет видеть дом через его камеру

Компания Ecovacs представила робот-пылесос Deebot T8 AIVI, который пылесосит и моет одновременно.Он имеет электрически управляемую пластину, которая вибрирует 480 раз в минуту, поэтому он способен «удалять даже самые сложные пятна». Емкость бака составляет 240 мл и может быть настроена на четыре потока воды.

Он оснащен более совершенной системой навигации и картографии, которая, по словам Ecovacs, позволяет ему в четыре раза точнее планировать маршрут. Deebot T8 AIVI имеет прямой датчик времени полета, который может обнаруживать объекты. Благодаря мобильному приложению Ecovacs Home можно установить виртуальные границы и ограничить Deebot T8 AIVI областями, которые требуют более тщательной очистки. Пользователь даже может получить доступ к камере робота, чтобы увидеть, что делает домашнее животное, закрыты ли окна или какие объекты робот обнаружил на пути.

Заявленное время работы 200 минут от 5200 мАч батареи, а когда заряд подходит к концу Deebot T8 AIVI автоматически возвращается к зарядному устройству для питания. Когда батарея будет полностью заряжена малыш автоматически возобновит работу с того места, где остановился. Ecovacs Deebot T8 AIVI оценен в $ 799.
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