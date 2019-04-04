Roccat выпустила новую «сверх легкую» игровую гарнитуру Noz

Производитель игрового оборудования Roccat, добавила в свой ассортимент новую гарнитуру под названием Noz.

Noz будет отличаться от других гарнитур легкой конструкцией всего лишь 210 грамм, для высокого комфорта.

Кроме того, гарнитура была оснащена «сверх мягким» материалом на амбушюрах и оголовье, что позволит легко использовать гарнитуру в течение нескольких часов.

Слева находится регулируемая громкость, а также кнопка отключения звука со съемным микрофоном.

Гарнитура Roccat Noz появиться в продаже с 18 апреля, примерная стоимость составляет 69,99 евро.