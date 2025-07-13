Российская версия OnePlus Nord CE 5 получила АКБ на 7100 мАч

Стали известны подробности российского релиза новеньких смартфонов OnePlus Nord 5 и Nord CE 5, которые недавно были представлены на индийском и глобальном рынках. Новинка для нашего рынка будет отличаться от глобальной версии «индийскими» аккумуляторами на 6800 и 7100 мАч соответственно. Продажи на маркетплейсах стартуют уже завтра, 14 июля, по цене от 19500 и от 25900 рублей соответственно.

Напомним, что Nord CE 5 также оснащается 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 8350 Apex с тактовой частотой до 3,35 ГГц, 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2392:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1430 нит, ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 3.1, системой охлаждения CryoVelocity VC с испарительной камерой и графеном общей площадью 7041 мм², сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-600 и оптическая стабилизация) и 8 Мп (сверхширик), фронтальной камерой Sony IMX480 на 16 Мп, поддержкой 80-Вт проводной зарядки и поддержкой обходной зарядки.