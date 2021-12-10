Российские ASUS ZenFone 8 обновили до Android 12

Компания ASUS выпустила стабильную версию ОС Android 12 для российских пользователей флагманского смартфона ZenFone 8. Апдейт привносит стандартные нововведения Android 12 и ноябрьский патч безопасности Android.

Напомним, что смартфон характеризуется восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 888, 5,9-дюймовым дисплеем Samsung E4 AMOLED с разрешением 2400:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1100 кд/м2, ОЗУ LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, сдвоенной камерой с модулями на 64 Мп (оптическая стабилизация) и 12 (сверхширик), селфи-камерой на 12 Мп (датчик Sony IMX663), двумя динамиками с усилителем звука Cirrus Logic CS35L45, защитой в соответствии со степенью IP68, батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой зарядки на 30 Вт, а также корпусом с размерами 148:68,5:8,9 мм и массой 168 г.