Российские Huawei P20 и P20 Pro обновляют до Android 9.0 Pie

Компания Huawei объявила о скором выходе прошивки EMUI 9.0 для владельцев смартфонов Huawei P20 и P20 Pro в России. Прошивка, созданная на основе операционной системы Android 9.0 Pie, несет в себе новый пользовательский интерфейс с полноэкранными жестами, улучшенную на 12,9% производительность, ускоренный запуск приложений, второе поколение технологии GPU Turbo 2.0, сниженное на 36% время реакции сенсорного экрана, встроенное хранилище паролей, беспроводное подключение к телевизору, беспроводную отправку документов на печать через Huawei Share и другие нововведения.