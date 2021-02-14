Российские Nokia 8.3 5G получили Android 11

Компания HMD Global выпустила обновление операционной системы до версии Android 11 для российских пользователей Nokia 8.3 5G. Вслед за этим смартфоном обновление придет на модели Nokia 8.1, Nokia 5.3 и Nokia 2.2. Из нововведений отметим «пузырьки» чатов, вкладку «беседы», голосовой доступ ко всем функциям устройства и пр.

Напомним, что смартфон получил 6,81-дюймовый дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей, восьмиядерный процессор Snapdragon 765G, основную квадрокамеру с главным 64 Мп модулем без оптической стабилизации, сверхширокоугольным 12 Мп модулем, двумя 2 Мп датчиками, фронтальную камеру разрешением 24 Мп, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, быструю зарядку мощностью всего 18 Вт, порт USB-C, 3,5-мм разъем для наушников и поддержку сетей 5G.