Российские Poco F2 Pro обновили до MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной оболочки MIUI 12 российских пользователей Poco F2 Pro. Прошивка имеет номер 12.0.1.0.QJKRUXM. Оболочка MIUI 12, основанная на операционной системе Android 10, может похвастаться существенно переработанным пользовательским интерфейсом, новой анимацией, эффектными анимированными суперобоями, улучшенной глобальной темной темой, повышенной безопасностью пользовательских данных, а также измененными фирменными приложениями. Напомним, что Poco F2 Pro появился в российской продаже в середине июля по рекомендованной цене в 49 990 рублей.