Российские Redmi 7A обновили до MIUI 11.0.2

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию оболочки MIUI 11.0.2 на основе Android 10 для российских смартфонов Redmi 7A. Апдейт направлен на оптимизацию и повышение стабильности работы системы. Также он несет в себе августовский патч безопасности Android.

Напомним, что выпущенный в прошлом году Redmi 7A характеризуется 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением 1440:720 пикселей и соотношением сторон 18:9, восьмиядерным процессором Snapdragon 439 с тактовой частотой до 1,95 ГГц и графикой Adreno 505, 13 Мп основной камерой с фазовым автофокусом и светодиодной вспышкой, 5 Мп фронтальной камерой, защитой от брызг, модулями Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0, GPS, FM-тюнером, 3,5-мм разъемом, гибридным слотом для SD-карты и аккумулятором на 4000 мАч.