Российские Redmi 8 получили MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной надстройки MIUI 12 на базе Android 10 для доступного смартфона Redmi 8. Европейская прошивка имеет номер MIUI 12.0.1.0 QCNEUXM, а российская – MIUI 12.0.1.0 QCNRUXM. Помимо всех нововведений апдейт привносит декабрьский патч безопасности Android.

Напомним, что представленный в октябре позапрошлого года Redmi 8 получил 6,22-дюймовый экран с разрешением HD+, сдвоенную основную камеру с модулями на 12 Мп (датчик Sony IMX363) и 2 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, аккумулятор на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт, процессор Snapdragon 439, сканер отпечатков пальцев и отдельный слот для карты памяти.
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