Российские Samsung Galaxy S10 начали получать Android 10

Компания Samsung выпустила новую версию фирменного интерфейса One UI 2 на основе операционной системы Android 10 для своих флагманских смартфонов Samsung Galaxy S10, S10+ и 10e. Новая оболочка может похвастаться переработанным в лучшую сторону ночным режимом с интеллектуальной настройкой яркости изображения, более лаконичным интерфейсом с меньшим количеством всплывающих уведомлений и большим контролем в управлении приложениями. Что до других флагманов Samsung, Galaxy Note10 и Note10+, то они получат обновление до конца года.