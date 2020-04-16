Российские продажи недорого планшета Galaxy Tab S6 Lite стартуют 12 мая

Сегодня были раскрыты подробности выхода в России бюджетного планшета Samsung Galaxy Tab S6 Lite со стилусом S Pen в комплекте. Официальные российские продажи начнутся 12 мая. В наличии будут представлены тот расцветки корпуса: серая, голубая и розовая. Планшет Galaxy Tab S6 Lite LTE и версия Wi-Fi с объемом встроенной памяти 128 ГБ будут стоить 35 990 и 31 990 рублей соотвественно. Galaxy Tab S6 Lite LTE и версия Wi-Fi с объемом флэш-памяти 64 ГБ обойдутся покупателям в 32 990 и 28 990 рублей.

Новинку оснастили 10,4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2000:1200 пикселей, восьмиядерным процессором (скорее всего, это Exynos 9611), 4 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 7040 мАч, поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.0, 3,5 разъёмом для наушников, 5 Мп и 8 Мп камерами, стереодинамиками, стилусом S Pen и металлическим корпусом. Размеры устройства равны 244,5:154,3:7 мм, а масса – 467 граммам.