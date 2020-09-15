Российский Realme 6s получил поддержку NFC

Компания Realme представила в России смартфон Realme 6s, который отличается от европейской версии наличием модуля NFC для бесконтактных платежей. Старт продаж намечен на 22 сентября по рекомендованной цене в 19 990 рублей за вариант с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, однако первое время аппарат будет доступен по специальной цене в 17 990 рублей.

Новинка оснащается шустрым восьмиядерным процессором MediaTek Helio G90T, 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, основной квадрокамерой с модулями разрешением 48, 8, 2 и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, портом USB-C, сканером отпечатков пальцев на боковой кромке, модулем NFC, слотом для карт microSD, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч и поддержкой быстрой зарядкой мощностью 30 Вт.